Нобель Арустамян: Лысцов вернется в "Локомотив"

"Локомотив" намерен купить защитника "Крыльев Советов" Виталия Лысцова. Об этом в своем телеграм-канале сообщает Нобель Арустамян.

Трансфер игрока может составить от 800 до 900 тысяч евро.

Напомним, несколько лет назад футболист уехал из "Локомотива" в Португалию, а прошлый сезон провел в "Крыльях Советов".

В нынешнем сезоне футболист провел 8 матчей, отметившись 1 голом.

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