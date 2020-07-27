Нобель Арустамян: Лысцов вернется в "Локомотив"
"Локомотив" намерен купить защитника "Крыльев Советов" Виталия Лысцова. Об этом в своем телеграм-канале сообщает Нобель Арустамян.
Трансфер игрока может составить от 800 до 900 тысяч евро.
Напомним, несколько лет назад футболист уехал из "Локомотива" в Португалию, а прошлый сезон провел в "Крыльях Советов".
В нынешнем сезоне футболист провел 8 матчей, отметившись 1 голом.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|23
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Сочи
|23
|27
|10
|Уфа
|22
|27
|11
|Урал
|22
|25
|12
|Тамбов
|22
|25
|13
|Ахмат
|23
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Оренбург
|22
|23
|16
|Крылья Советов
|23
|22