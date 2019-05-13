Нобель Арустамян назвал имя нового генерального директора "Спартака"

Комментатор "Матч ТВ" Нобель Арустамян в своем телеграме рассказал, кто стал новым президентом московского "Спартака".

"Встреча Леонида Федуна и Томаса Цорна состоялась.

Цорн - новый генеральный директор "Спартака", с функциями еще и главы спортивного департамента", - написал Арустамян.

Напомним, вице-президент "Спартака" Наиль Измайлов и генеральный директор Сергей Родионов покинут клуб по завершении сезона.

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