Нобель Арустамян назвал имя нового генерального директора "Спартака"

1 Теги спартак москванобель арустамян

Нобель Арустамян назвал имя нового генерального директора "Спартака"

Комментатор "Матч ТВ" Нобель Арустамян в своем телеграме рассказал, кто стал новым президентом московского "Спартака"

"Встреча Леонида Федуна и Томаса Цорна состоялась.

Цорн - новый генеральный директор "Спартака", с функциями еще и главы спортивного департамента", - написал Арустамян.

Напомним, вице-президент "Спартака" Наиль Измайлов и генеральный директор Сергей Родионов покинут клуб по завершении сезона. 

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Комментарии

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artyomsokolov

Не вериться, но что бы накачаться и похудеть не нужно ходить в качалку или жрать химию. Опробовал лично и результат удивил: за две недели убрал пузо и скинул пару кило, а жена накачала попу и убрала в талии пару сантиметров и это все без спорта, диет и химии!Реально крутая штука, а вычитал о ней здесь ---- http://gg.gg/psblog

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