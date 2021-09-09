Нобель Арустамян назвал причины срыва трансфера Кастильехо в ЦСКА

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Нобель Арустамян назвал причины срыва трансфера Кастильехо в ЦСКА

Фото: инстаграм Самуэля Кастильехо/Автор неизвестен

Журналист Нобель Арустамян рассказал, почему московскому ЦСКА не удалось договориться по трансфер испанского полузащитника "Милана" Самуэля Кастильехо.

"Кастильехо получал в "Милане" два млн евро, ЦСКА был готов взять эту зарплату на себя. Но за день до окончания окна в компании Stellar потребовали: три с половиной миллиона оклад для Саму, еще один – комиссия агентству. Это важный нюанс: миллион евро – не стоимость аренды, которая, как сообщалось, полагалась "Милану", а именно комиссионные. ЦСКА на эти условия не пошел. Зарплат в 3,5 миллиона евро в ЦСКА нет, согласиться на условия Кастильехо значило бы нарушить внутренний клубный лимит зарплат", – написал Арустямян в своем телеграм-канале.

В итоге ЦСКА в летнее трансферное окно усилился только полузащитником Максимом Мухиным ("Локомотив") и нападающим Антоном Заболотным ("Сочи"). При этом клуб покинули полузащитники Никола Влашич ("Вест Хэм"), Константин Марадишвили ("Локомотив") и Арнор Сигурдссон ("Венеция"), нападающие Адольфо Гайч ("Уэска"), Гоча Гогричиани ("Текстильщик"), Виталий Жиронкин ("Волгарь"), Лассана Н'Диайе ("Текстильщик") и Илья Шкурин ("Динамо" Киев), защитники Наяир Тикнизян ("Локомотив"), Никита Котин ("Ростов"), Вадим Карпов ("Текстильщик"), а также вратарь Илья Помазун ("Урал"). 

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