Нобель Арустамян прокомментировал свой уход с "Матч ТВ"

Фото: инстаграм Нобеля/Автор неизвестен

Сегодня известный журналист и комментатор Нобель Арустамян объявил о своем уходе с телеканалов "Матч ТВ", а также прокомментировал свое решение.

"Я решил покинуть "Матч ТВ".

Мне важно оставаться честным с аудиторией и самим собой. В последнее время этот вопрос встал особенно остро.

Интервью, как с Павлом Мамаевым — то, что я не хочу, не могу и не буду делать в какой бы то ни было форме. Это противоречит моим профессиональным и этическим ценностям.

Я получил редакционное задание: как мне сообщили, Павел хочет дать интервью именно и только мне. Это не моя авторская программа, героя и темы выбирал не я.

Ехал в Ростов на честный разговор с футболистом. А оказался соучастником нового пиар-перфоманса и получил заранее подготовленного героя для программы вроде "Пусть говорят" или "Окна", при всем к ним уважении. Не осуждаю тех, кто занимается подобным, но мне было жутко дискомфортно. Не копаюсь в личной жизни людей, в грязном белье, никогда этим не занимался и не буду.

До последнего убеждал руководство "Матч ТВ": такой контент не должен появляться в эфире спортивного канала. Мои доводы не нашли отклика у руководства "Матча", что вынудило меня сегодня написать заявление об увольнении по собственному желанию.

"Матч ТВ" в полном праве вести свою редакционную политику так, как считает нужным. Дело только в противоречии с моими принципами. Поступиться ими я не готов.

Да, наверное, я должен был отказаться от съемок заранее и предвидеть такой сценарий разговора. Или прервать интервью в процессе, когда услышал все, что услышал. Или вообще исчезнуть из кадра — чтобы это интервью не ассоциировалось со мной. Это моя ошибка, признаю ее.

Согласно новым приоритетам "Матча" это безусловная журналистская удача и победа. Категорически с этим не согласен. И не вижу смысла продолжать работу при таких противоречиях", - написал Нобель в своем телеграм-канале.

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