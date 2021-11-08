Нобель Арустамян раскрыл детали возможного назначения Ваноли тренером "Спартака"

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Нобель Арустамян раскрыл детали возможного назначения Ваноли тренером "Спартака"

Фото твиттер Azzurri

Известный журналист Нобель Арустамян опубликовал инсайд по поводу изменений на тренерском мостике "Спартака" грядущей зимой.

По его данным, скорее всего, "красно-белых" в скором времени возглавит итальянец Паоло Ваноли.

Специалист отказался входить в тренерский штаб Антонио Конте в "Тоттенхэме", поскольку у него в самом разгаре переговоры с российским клубом.

Известно, что Ваноли хотел гарантий от "Спартака". Он ожидает назначение до конца года, в крайнем случае в зимнюю паузу.

Вместе с новым тренером в клуб, вероятно, придёт и спортивный директор. Это Лука Каттани, который сейчас работает скаутом в ПСЖ.

Спартаковцы занимают 9-е место в таблице РПЛ после 13 туров. Кроме того, команда находится на грани вылета из Лиги Европы. Возглавляет её португалец Руй Витория.

Не пропустите: Агент Ваноли высказался о возможном назначении тренера в "Спартак". | http://soccernews.ru
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