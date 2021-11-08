Нобель Арустамян раскрыл детали возможного назначения Ваноли тренером "Спартака"

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Известный журналист Нобель Арустамян опубликовал инсайд по поводу изменений на тренерском мостике "Спартака" грядущей зимой.

По его данным, скорее всего, "красно-белых" в скором времени возглавит итальянец Паоло Ваноли.

Специалист отказался входить в тренерский штаб Антонио Конте в "Тоттенхэме", поскольку у него в самом разгаре переговоры с российским клубом.

Известно, что Ваноли хотел гарантий от "Спартака". Он ожидает назначение до конца года, в крайнем случае в зимнюю паузу.

Вместе с новым тренером в клуб, вероятно, придёт и спортивный директор. Это Лука Каттани, который сейчас работает скаутом в ПСЖ.

Спартаковцы занимают 9-е место в таблице РПЛ после 13 туров. Кроме того, команда находится на грани вылета из Лиги Европы. Возглавляет её португалец Руй Витория.

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