Нобель Арустамян раскрыл детали возможного назначения Ваноли тренером "Спартака"
Фото твиттер Azzurri
Известный журналист Нобель Арустамян опубликовал инсайд по поводу изменений на тренерском мостике "Спартака" грядущей зимой.
По его данным, скорее всего, "красно-белых" в скором времени возглавит итальянец Паоло Ваноли.
Специалист отказался входить в тренерский штаб Антонио Конте в "Тоттенхэме", поскольку у него в самом разгаре переговоры с российским клубом.
Известно, что Ваноли хотел гарантий от "Спартака". Он ожидает назначение до конца года, в крайнем случае в зимнюю паузу.
Вместе с новым тренером в клуб, вероятно, придёт и спортивный директор. Это Лука Каттани, который сейчас работает скаутом в ПСЖ.
Спартаковцы занимают 9-е место в таблице РПЛ после 13 туров. Кроме того, команда находится на грани вылета из Лиги Европы. Возглавляет её португалец Руй Витория.
Не пропустите: Агент Ваноли высказался о возможном назначении тренера в "Спартак". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Милан" установил клубный рекорд в Серии А
-
Шесть футболистов близки к уходу из "Реала"
-
СМИ узнали о попытке ПСЖ с помощью ФИФА сорвать вызов Месси и Паредеса в сборную Аргентины
-
Главные новости дня: 7 ноября
-
Лидерство "Сосьедада", победа "Реала", неудачи "Атлетико" и "Барселоны": результаты 13-го тура Ла Лиги
Лента новостей
-
СМИ узнали детали нового контракта Пиоли с "Миланом"
-
Нобель Арустамян раскрыл детали возможного назначения Ваноли тренером "Спартака"
-
"Ливерпуль" не смог побить клубный рекорд по беспроигрышной серии
-
Шевченко прокомментировал назначение на пост главного тренера "Дженоа"
-
Сборная Хорватии усилилась двумя игроками перед матчами с Мальтой и Россией
-
Артём Ребров объявил о завершении карьеры
-
"Милан" установил клубный рекорд в Серии А
-
Гвардиола посетит презентацию Хави в "Барселоне"
-
"Рубин" в третий раз в истории пропустил не менее 5 голов в матче РПЛ
-
Шесть футболистов близки к уходу из "Реала"
-
Неймар забил 400-й гол в карьере
-
"Астон Вилла" уволила главного тренера
-
Витория рассказал о степени серьёзности травмы Жиго
-
Бенитес отреагировал на трансферные слухи о Головине в "Эвертоне"
-
СМИ узнали о попытке ПСЖ с помощью ФИФА сорвать вызов Месси и Паредеса в сборную Аргентины
-
Сёмин обратился к Шевченко, который возглавил "Дженоа"
-
Главные новости дня: 7 ноября
-
Лидерство "Сосьедада", победа "Реала", неудачи "Атлетико" и "Барселоны": результаты 13-го тура Ла Лиги
-
Победа "Ювентуса", ничья "Милана" и "Интера", потеря "Наполи": результаты 12-го тура Серии А
-
"Севилья" обыграла "Бетис" и приблизилась к лидерам Ла Лиги