Нобель Арустамян раскрыл трансферные планы ЦСКА на зиму

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Нобель Арустамян раскрыл трансферные планы ЦСКА на зиму

Стало известно, сколько футболистов могут усилить московский ЦСКА во время зимнего трансферного окна.

"По моей информации, ЦСКА зимой купит одного-двух качественных игроков. Когда я смотрю на состав ЦСКА в атаке, мне реально страшно", - сказал журналист Нобель Арустамян в эфире "Коммент.Шоу".

Прошлым летом у армейцев появился новый главный тренер - вместо Ивицы Олича был назначен Алексей Березуцкий. А вот с обновлением состава не задалось - клуб потратил только 170 тысяч евро, подписав Максима Мухина и Антона Заболотного.

ЦСКА занимает пятое место в таблице РПЛ по итогам 14 туров, имея в своём активе 23 очка.

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