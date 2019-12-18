Нобель Арустамян рассказал о планах ЦСКА на зимнее трансферное окно
Футбольный комментатор Нобель Арустамян заявил, что этой зимой ЦСКА приобретет игроков на сумму 5-6 миллионов евро.
Напомним, несколько дней назад стало известно, что госкорпорация ВЭБ.РФ получит более 75% акций клуба.
"Теперь от ЦСКА стоит ждать выхода на зимний трансферный рынок. Это не будет гигантская кампания с тратами десятков миллионов евро, но у клуба есть определенный бюджет для усиления. На так необходимого команде форварда готовы потратить порядка 5-6 млн евро", - сказал Арустамян.
Также комментатор отметил, что помимо покупок новых футболистов, ЦСКА расстанется с несколькими старыми игроками.
После 19 туров чемпионата России ЦСКА занимает 4 место турнирной таблице.
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