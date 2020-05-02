Нобель Арустамян сообщил, что "Локомотив" продлил контракт с Бариновым
Комментатор "Матч ТВ" Нобель Арустамян поделился информацией о том, что "Локомотив" подписал новое соглашение с хавбеком Дмитрием Бариновым.
По сведениям источника, новый контракт рассчитан до лета 2024 года. Зарплата футболиста выросла до 1,5 миллиона евро за сезон. Клаусула Баринова осталась прежней - 15 миллионов евро.
23-летний Баринов является воспитанником "Локомотива" и дебютировал за первую команду в 2014 году.
В этом сезоне на счету Баринова два забитых гола в 24 матчах.
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|Команда
|М
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|22
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|2
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|22
|41
|3
|Краснодар
|22
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|Ростов
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|22
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|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Уфа
|22
|27
|10
|Урал
|22
|25
|11
|Тамбов
|22
|25
|12
|Сочи
|22
|24
|13
|Оренбург
|22
|23
|14
|Рубин
|22
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|15
|Крылья Советов
|22
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|22
|20