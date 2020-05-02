Нобель Арустамян сообщил, что "Локомотив" продлил контракт с Бариновым

Комментатор "Матч ТВ" Нобель Арустамян поделился информацией о том, что "Локомотив" подписал новое соглашение с хавбеком Дмитрием Бариновым.

По сведениям источника, новый контракт рассчитан до лета 2024 года. Зарплата футболиста выросла до 1,5 миллиона евро за сезон. Клаусула Баринова осталась прежней - 15 миллионов евро.

23-летний Баринов является воспитанником "Локомотива" и дебютировал за первую команду в 2014 году.

В этом сезоне на счету Баринова два забитых гола в 24 матчах.

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