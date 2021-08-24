Нобель Арустамян ушел с "Матч ТВ"
Фото: инстаграм Нобеля/Автор неизвестен
Известный журналист и комментатор Нобель Арустамян покинул телеканалы "Матч ТВ".
Об этом Нобель сообщил в своем телеграм-канале, причиной назвав интервью с Павлом Мамаевым, которое получилось не таким, как он ожидал.
Он работал комментатором и журналистом телеканала шесть лет.
"Матч ТВ" уже подтвердил уход Нобеля в своем твиттере.
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