Нобель Арустамян ушел с "Матч ТВ"

Фото: инстаграм Нобеля/Автор неизвестен

Известный журналист и комментатор Нобель Арустамян покинул телеканалы "Матч ТВ".

Об этом Нобель сообщил в своем телеграм-канале, причиной назвав интервью с Павлом Мамаевым, которое получилось не таким, как он ожидал.

Он работал комментатором и журналистом телеканала шесть лет.

"Матч ТВ" уже подтвердил уход Нобеля в своем твиттере.

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