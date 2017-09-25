Нобл: "Кейн должен стоить более 100 миллионов фунтов"

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Нобл: "Кейн должен стоить более 100 миллионов фунтов"

Хавбек "Вест Хэма" Марк Нобл высоко отозвался о нападающем "Тоттенхэма" Харри Кейне.

"Кейн должен стоить более 100 миллионов фунтов. Он умеет много забивать - такие игроки на вес золота. Почеттино, который дал шанс Кейну, пожинает плоды доверия. Но если Харри продолжит в том же духе, то, чтобы удержать его, "Тоттенхэму" придётся стать сильнее" - приводит слова Нобла Daily Mail.

Стоит отметить, что 24-летний Кейн в нынешнем сезоне сыграл за "Тоттенхэм" 7 матчей и забил 6 голов.

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