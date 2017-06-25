Нобоа: "Бердыев звал обратно в "Рубин"

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Нобоа: "Бердыев звал обратно в "Рубин"
Эквадорский новичок "Зенита" Кристиан Нобоа заявил, что у него был вариант с возвращением в "Рубин".

"Бердыев звал обратно в "Рубин", много разговаривали с ним по этому поводу", - приводят слова Нобоа российские СМИ.

Напомним, что 32-летний Нобоа перешел в "Зенит" в качестве свободного агента и подписал контракт до лета 2020 года. Ранее хавбек выступал за "Рубин" с 2007 по 2011 годы.

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