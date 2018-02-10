Полузащитник "Зенита" Кристиан Нобоа близок к возвращению в "Рубин".

Источник сообщает, что стороны оформляют последние детали трансфера полузащитника Магомеда Оздоева в "Зенит", а 32-летний Нобоа станет частью сделки.

Нобоа выступал за казанский клуб с 2007 по 2011 год.

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