Нобоа: "Будем работать на сборах, чтобы вернуться на первое место"

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Нобоа: "Будем работать на сборах, чтобы вернуться на первое место"Полузащитник питерского "Зенита" Кристиан Нобоа высказался о целях команды на оставшуюся часть текущего сезона.

"Есть ли шанс отыграть отставание от "Локомотива"? Ради этого мы и будем работать на сборах - чтобы вернуться на первое место и хорошо выступить в Лиге Европы", - приводит слова 32-летнего хавбека "сине-бело-гоолубых" СЭ.

Напомним, Краневиттер не хотел бы встретиться с "Атлетико" в Лиге Европы. | soccernews.ru

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