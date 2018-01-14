Нобоа: "Будем работать на сборах, чтобы вернуться на первое место"

Полузащитник питерского "Зенита" Кристиан Нобоа высказался о целях команды на оставшуюся часть текущего сезона.

"Есть ли шанс отыграть отставание от "Локомотива"? Ради этого мы и будем работать на сборах - чтобы вернуться на первое место и хорошо выступить в Лиге Европы", - приводит слова 32-летнего хавбека "сине-бело-гоолубых" СЭ.

Напомним, Краневиттер не хотел бы встретиться с "Атлетико" в Лиге Европы. | soccernews.ru