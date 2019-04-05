Нобоа: "Думаю, "Зенит" сильнее "Локомотива" в этом сезоне"

Полузащитник "Зенита" Кристиан Нобоа рассказал, что думает о ближайшем матче 22-го тура чемпионата России с "Локомотивом".

Матч пройдет 7 апреля на стадионе "Локомотив". Начало - в 19:00 (мск).



"Трудно сказать стал ли "Локомотив" слабее "Зенита" в этом сезоне. Думаю, "Зенит" сильнее. Не смотря на это, "Локомотив" - отличный клуб с сильным тренером и хорошими игроками. Принципиального соперника у нас нет, все матчи рассматриваем как финалы. Впереди 9 матчей и легкими они не будут", - сказал Нобоа.

"Локомотив" занимает 2 место турнирной таблицы, имея в активе 38 баллов.

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