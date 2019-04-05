Нобоа: "Думаю, "Зенит" сильнее "Локомотива" в этом сезоне"
Полузащитник "Зенита" Кристиан Нобоа рассказал, что думает о ближайшем матче 22-го тура чемпионата России с "Локомотивом".
Матч пройдет 7 апреля на стадионе "Локомотив". Начало - в 19:00 (мск).
"Трудно сказать стал ли "Локомотив" слабее "Зенита" в этом сезоне. Думаю, "Зенит" сильнее. Не смотря на это, "Локомотив" - отличный клуб с сильным тренером и хорошими игроками. Принципиального соперника у нас нет, все матчи рассматриваем как финалы. Впереди 9 матчей и легкими они не будут", - сказал Нобоа.
"Локомотив" занимает 2 место турнирной таблицы, имея в активе 38 баллов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|21
|44
|2
|Локомотив Москва
|21
|38
|3
|Краснодар
|21
|38
|4
|ЦСКА Москва
|21
|37
|5
|Спартак Москва
|21
|36
|6
|Ростов
|21
|32
|7
|Арсенал Тула
|21
|30
|8
|Оренбург
|21
|29
|9
|Рубин
|21
|29
|10
|Ахмат
|21
|27
|11
|Крылья Советов
|21
|24
|12
|Динамо Москва
|21
|23
|13
|Урал
|21
|23
|14
|Анжи
|21
|18
|15
|Уфа
|21
|17
|16
|Енисей Красноярск
|21
|12