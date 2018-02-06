Нобоа: "Хочу уйти из "Зенита" в аренду"

Теги зенит санкт-петербургкристиан нобоа

Нобоа: "Хочу уйти из "Зенита" в аренду"
Эквадорский полузащитник "Зенита" Кристиан Нобоа намерен уйти из клуба в аренду.

"Я думаю, что моя аренда в "Эмелек" вполне реальна. Она может составить 4-5 месяцев. Я пытаюсь надавить на "Зенит", чтобы меня отпустили, но пока нет ответа", - приводит слова Нобоа El Universo.

В этом сезоне 32-летний Нобоа провел за "Зенит" 9 матчей и отдал 4 результативные передачи.

Не пропустите: "Зенит" подтвердил переход Шатова в "Краснодар". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Дорога в Мадрид: "Севилья" и "Леганес" определят первого финалиста Кубка Испании

Дорога в Мадрид: "Севилья" и "Леганес" определят первого финалиста Кубка Испании

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 20 45
2 Зенит Санкт-Петербург 20 37
3 Спартак Москва 20 37
4 Краснодар 20 36
5 ЦСКА Москва 20 35
6 Уфа 20 27
7 Ахмат 20 26
8 Урал 20 25
9 Арсенал Тула 20 25
10 Ростов 20 25
11 Рубин 20 23
12 Динамо Москва 20 22
13 Амкар 20 21
14 Тосно 20 20
15 Анжи 20 19
16 СКА Хабаровск 20 12
Полная таблица

топ-5 тегов