Нобоа: "Хочу уйти из "Зенита" в аренду"



Эквадорский полузащитник "Зенита" Кристиан Нобоа намерен уйти из клуба в аренду.

"Я думаю, что моя аренда в "Эмелек" вполне реальна. Она может составить 4-5 месяцев. Я пытаюсь надавить на "Зенит", чтобы меня отпустили, но пока нет ответа", - приводит слова Нобоа El Universo.

В этом сезоне 32-летний Нобоа провел за "Зенит" 9 матчей и отдал 4 результативные передачи.

Не пропустите: "Зенит" подтвердил переход Шатова в "Краснодар". | http://soccernews.ru