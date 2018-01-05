Нобоа: "Хочу вернуться на родину"



Эквадорский полузащитник "Зенита" Кристиан Нобоа заявил, что он надеется вернуться на родину.

"Сейчас я являюсь игроком "Зенита". Мой контракт действует еще два с половиной года. Посмотрим, что будет дальше. Футболисты не могут быть уверены в своем будущем на сто процентов. Я не играю за "Зенит" так часто, как хотел бы. Я могу сменить клуб в январе, но могу и остаться. Прошлый год был больше положительным, чем наоборот. Что будет дальше? Я всегда хотел завершить карьеру в "Эмелеке". Больше не хочу играть в Европе, так как надеюсь вернуться на родину", - приводит слова Нобоа SNT Sports.

В этом сезоне 32-летний Нобоа провел за "Зенит" 9 матчей и отдал 4 результативные передачи.

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