Нобоа: "Хочу вернуться на родину"

Теги зенит санкт-петербургкристиан нобоа

Нобоа: "Хочу вернуться на родину"
Эквадорский полузащитник "Зенита" Кристиан Нобоа заявил, что он надеется вернуться на родину.

"Сейчас я являюсь игроком "Зенита". Мой контракт действует еще два с половиной года. Посмотрим, что будет дальше. Футболисты не могут быть уверены в своем будущем на сто процентов. Я не играю за "Зенит" так часто, как хотел бы. Я могу сменить клуб в январе, но могу и остаться. Прошлый год был больше положительным, чем наоборот. Что будет дальше? Я всегда хотел завершить карьеру в "Эмелеке". Больше не хочу играть в Европе, так как надеюсь вернуться на родину", - приводит слова Нобоа SNT Sports.

В этом сезоне 32-летний Нобоа провел за "Зенит" 9 матчей и отдал 4 результативные передачи.

Не пропустите: Манолас прокомментировал свой несостоявшийся переход в "Зенит". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

Мерсисайдское дерби в Кубке Англии: "Ливерпуль" против "Эвертона"

Мерсисайдское дерби в Кубке Англии: "Ливерпуль" против "Эвертона"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 20 45
2 Зенит Санкт-Петербург 20 37
3 Спартак Москва 20 37
4 Краснодар 20 36
5 ЦСКА Москва 20 35
6 Уфа 20 27
7 Ахмат 20 26
8 Урал 20 25
9 Арсенал Тула 20 25
10 Ростов 20 25
11 Рубин 20 23
12 Динамо Москва 20 22
13 Амкар 20 21
14 Тосно 20 20
15 Анжи 20 19
16 СКА Хабаровск 20 12
Полная таблица

топ-5 тегов