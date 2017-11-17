Нобоа и Терентьев могут покинуть "Зенит" в январе

Известный российский инсайдер и телекомментатор Нобель Арустамян заявил, что в январе питерский "Зенит" могут покинуть защитник Денис Терентьев и хавбек Кристиан Нобоа.

"Зенит" думает, как усилить состав и как его обновить. Понятно, что Нобоа, который пришёл в команду летом, не смог закрепиться в составе питерцев. Сейчас рассматривается вариант, при котором он может отправиться в аренду в "Ростов" или "Рубин". Что касается других трансферов, возможно, что Терентьев, который также не сумел стать игроком основы, тоже отправится в аренду. Здесь вариант с "Ростовом" тоже приоритетный для этого футболиста" - сказал Арустамян.

В этом сезоне 25-летний Терентьев сыграл за "Зенит" 7 матчей, результативными действиями не отличался. В активе 32-летнего Нобоа 7 игр и 3 ассиста.

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