Нобоа и Терентьев могут покинуть "Зенит" в январе

Теги зенит санкт-петербургденис терентьевкристиан нобоаростоврубин

Нобоа и Терентьев могут покинуть "Зенит" в январе

Известный российский инсайдер и телекомментатор Нобель Арустамян заявил, что в январе питерский "Зенит" могут покинуть защитник Денис Терентьев и хавбек Кристиан Нобоа.

"Зенит" думает, как усилить состав и как его обновить. Понятно, что Нобоа, который пришёл в команду летом, не смог закрепиться в составе питерцев. Сейчас рассматривается вариант, при котором он может отправиться в аренду в "Ростов" или "Рубин". Что касается других трансферов, возможно, что Терентьев, который также не сумел стать игроком основы, тоже отправится в аренду. Здесь вариант с "Ростовом" тоже приоритетный для этого футболиста" - сказал Арустамян.

В этом сезоне 25-летний Терентьев сыграл за "Зенит" 7 матчей, результативными действиями не отличался. В активе 32-летнего Нобоа 7 игр и 3 ассиста.

Не пропустите: "Краснодар" и ЦСКА намерены арендовать Шатова. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Противостояние южной и северной Италии: "Наполи" встретится с "Миланом"

Противостояние южной и северной Италии: "Наполи" встретится с "Миланом"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 16 33
2 Зенит Санкт-Петербург 16 30
3 Краснодар 16 27
4 ЦСКА Москва 16 26
5 Спартак Москва 16 25
6 Урал 16 24
7 Арсенал Тула 16 23
8 Уфа 16 21
9 Ахмат 16 21
10 Рубин 16 19
11 Ростов 16 18
12 Амкар 16 17
13 Тосно 16 17
14 Анжи 16 16
15 Динамо Москва 16 15
16 СКА Хабаровск 16 12
Полная таблица

топ-5 тегов