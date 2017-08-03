Нобоа: "Кокорину не нужно мешать, он - на правильном пути"

Полузащитник питерского "Зенита" Кристиан Нобоа высказался о форварде своей команды Александре Кокорине.

"Кокорин пашет на каждой тренировке, очень серьезно ко всему относится. В каждой игре есть моменты, он забивает. Ему не надо мешать, он - на правильном пути", - приводит слова 32-летнего хавбека СЭ.

Напомним, Нобоа назвал самых опасных игроков "Спартака". | soccernews.ru