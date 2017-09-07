Нобоа: "Лига Чемпионов и Лига Европы не сравнятся с Чемпионатом Мира"

Полузащитник питерского "Зенита" и сборной Эквадора Кристиан Нобоа высказался о значении Чемпионата Мира для футболистов.

"Чемпионат Мира - особый турнир, с которым ничто не сравнится. Я играл в Лиге Чемпионов УЕФА, Лиге Европы, но это не то. Когда играешь за сборную на Мундиале, на тебя смотрит весь мир - от самых маленьких до самых больших стран. Когда выходишь на поле и слышишь этот шум... Невозможно это описать, это уникальный момент в жизни футболиста. Только те, кто это пережил, знают, что это такое. Я играл на Чемпионате Мира. Я никогда этого не забуду", - цитирует 32-летнего хавбека СЭ.

Напомним, матч между "Зенитом" и "Уфой" был перенесен. | soccernews.ru