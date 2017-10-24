Нобоа: "Локомотив" - сильная команда, практически без слабых мест"

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Нобоа: "Локомотив" - сильная команда, практически без слабых мест"

Полузащитник "Зенита" Кристиан Нобоа рассуждает о предстоящем матче 15-го тура чемпионата России против "Локомотива".

"Локомотив" - сильная команда. Практически без слабых мест. Очень серьезный соперник. "Локо" хорош как в атаке, так и в обороне. Кого могу выделить? Фернандеша, Фарфана, братьев. Да вообще там очень приличный состав. Но мы никого не должны бояться. Нужно играть в свой футбол и побеждать при своих болельщиках.

Мы не думаем о том, кто фаворит в этой встрече, а кто – нет. Уважаем "Локо", но нам надо выйти на чистое первое место. В любом случае, необходимо брать три очка в этой встрече", - приводят слова Нобоа российские СМИ.

Напомним, что после 14 туров "Локомотив" и "Зенит" с 29 очками делят 1-2 места в Премьер-лиге.

Матч "Зенит" - "Локомотив" состоится 29 октября.

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