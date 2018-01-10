Нобоа может перейти в "Антальяспор"

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Нобоа может перейти в "Антальяспор"

"Антальяспор" проявляет интерес к эквадорскому полузащитнику "Зенита" Кристиану Нобоа, сообщает Fanatik.

По сведениям издания, турецкий клуб намерен приобрести футболиста в зимнее трансферное окно. Стороны уже начали переговоры о переходе игрока.

В этом сезоне 32-летний Нобоа провел за "Зенит" 9 матчей и отдал 4 голевые передачи.

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