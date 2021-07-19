Нобоа может уйти из сборной Эквадора: названа причина
Фото: инстаграм Кристиана Нобоа/Автор неизвестен
Полузащитник "Сочи" Кристиан Нобоа заявил, что он может уйти из сборной Эквадора, так как получает мало игрового времени в национальной команде.
"Я хотел и был готов играть на Кубке Америки, рассчитывал на игровое время, но тренеру решать, он главный. Не знаю, буду ли выступать за сборную в дальнейшем. Только если буду играть больше. Я практически все время провел на скамейке запасных, не скрою, это меня расстроило. У нас насыщенный график — чемпионат, Лига конференций. Так что если я лечу в Южную Америку, надо играть. Если нет — не вижу смысла лететь", - приводит слова Нобоа Bobsoccer.
36-летний Нобоа выступает за сборную Эквадора с 2009 года. Всего он провел за национальную команду 79 матчей и забил четыре мяча. В прошлом сезоне хавбек принял участие в 27 матчах за "Сочи", забил 12 мячей и отдал семь голевых передач.
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