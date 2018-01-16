Нобоа может вернуться на родину

Теги зенит санкт-петербургкристиан нобоа

Нобоа может вернуться на родинуЭквадорский клуб "Эмелек" намерен подписать хавбека "Зенита" Кристиана Нобоа.

Стороны уже ведут переговоры, но источник предупредил, что "Эмелек" практически не имеет шансов купить футболиста.

В 2007 году Нобоа перебрался в "Рубин" именно из "Эмелека".

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