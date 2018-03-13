Нобоа: "Наверное, я не подходил под параметры Манчини"

Полузащитник "Рубина" Кристиан Нобоа рассказал, почему у него не получилось заиграть в "Зените".

"Пожалуй, это вопрос к Манчини. Я всегда старался выкладываться на полную, не сачковал. Мои последние матчи за "Рубин" – главное подтверждение тому, что я не забыл, как играть в футбол за эти полгода. Действую в той же манере, что и всегда. Вопросы всегда остаются на усмотрение главного тренера. Может быть, ему нужен был футболист, под параметры которого я не подходил. Никаких личных конфликтов у нас не было. Все, что случилось, относится исключительно к профессиональной стороне вопроса", - приводят слова Нобоа российские СМИ.

Напомним, что "Рубин" арендовал хавбека сроком на полгода.

В первой половине сезона 32-летний Нобоа провел 9 матчей за "Зенит" и отдал 4 результативные передачи.

Не пропустите: В среду Маммана будет прооперирован в Риме. | http://soccernews.ru