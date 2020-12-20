Нобоа назвал главную футбольную звезду в России

Хавбек "Сочи" Кристиан Нобоа рассказал об отношениях с форвардом "Зенита" Артемом Дзюбой, с которым они выступали за питерский клуб с 2017 по 2019 год.



"У нас отличные отношения, даже придумали друг другу прозвища. Он меня называл "эквадорским пингвином", потому что я очень медленный, как он считал. Мне даже понравилось, это весело. Молодежь в инстаграмме потом так и комментировала - "Фото пингвина".



А я прозвал его Старый - из-за седых волос. и вообще он выглядел старше меня. Артем хороший игрок и личность. Всегда веселый, подбадривает. Поэтому он и в сборной и в "Зените" носит капитанскую повязку.

Считаю, что Дзюба сейчас главная звезда России! Если даже он будет кушать не правой, а левой рукой – все будут это обсуждать", приводит слова Нобоа "СЭ".



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