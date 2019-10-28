Нобоа назвал лучшего игрока РПЛ
Хавбек "Сочи" Кристиан Нобоа рассказал, кого он считает лучшим игроком российской Премьер-лиги.
"У "Зенита" есть лучший игрок чемпионата - Артём Дзюба. Это очень важный фактор в чемпионской гонке", - сказал Нобоа.
31-летний Дзюба в текущем сезоне сыграл за "Зенит" 18 матчей, в которых забил 10 голов и сделал 9 ассистов.
Также стоит отметить, что до перехода в "Сочи" эквадорец выступал за "сине-бело-голубых".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|14
|32
|2
|Локомотив Москва
|14
|29
|3
|Ростов
|14
|29
|4
|Краснодар
|14
|28
|5
|ЦСКА Москва
|14
|26
|6
|Спартак Москва
|14
|18
|7
|Урал
|14
|18
|8
|Крылья Советов
|14
|17
|9
|Рубин
|14
|16
|10
|Арсенал Тула
|14
|16
|11
|Уфа
|14
|16
|12
|Оренбург
|14
|15
|13
|Динамо Москва
|14
|14
|14
|Сочи
|14
|13
|15
|Ахмат
|14
|13
|16
|Тамбов
|14
|11