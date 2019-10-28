Нобоа назвал лучшего игрока РПЛ

Хавбек "Сочи" Кристиан Нобоа рассказал, кого он считает лучшим игроком российской Премьер-лиги.

"У "Зенита" есть лучший игрок чемпионата - Артём Дзюба. Это очень важный фактор в чемпионской гонке", - сказал Нобоа.

31-летний Дзюба в текущем сезоне сыграл за "Зенит" 18 матчей, в которых забил 10 голов и сделал 9 ассистов.

Также стоит отметить, что до перехода в "Сочи" эквадорец выступал за "сине-бело-голубых".

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