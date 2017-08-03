Нобоа назвал самых опасных игроков "Спартака"

Теги зенит санкт-петербургкристиан нобоаспартак москваквинси промесалександр самедов

Нобоа назвал самых опасных игроков "Спартака"Полузащитник питерского "Зенита" Кристиан Нобоа назвал самых опасных игроков московского "Спартака", с которым "сине-бело-голубые" встретятся в ближайшее воскресенье в четвертом туре РФПЛ.

"Спартак" - быстрая команда. Мне нравятся Промес и Самедов. Но у нас - тоже мощная группа атаки", - приводит слова 32-летнего хавбека СЭ.

Напомним, Паредес надеется на победу "Зенита" в игре со "Спартаком". | soccernews.ru

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