Нобоа не исключил возвращение из "Сочи" в "Зенит"

Полузащитник "Сочи" Кристиан Нобоа допускает, что он ещё может вернуться в питерский "Зенит".

35-летний футболист выступал за "сине-бело-голубых" с 2017 по 2019 год.

"Зенит" - очень сильная команда, один из лучших клубов. Вернуться туда? Почему нет? Всегда есть такая возможность. Но на данный момент я играю в "Сочи", поэтому стараюсь проявлять себя здесь", - сказал Нобоа.

В этом сезоне эквадорец забил 8 голов и сделал 2 ассиста в 15 матчах за "Сочи".

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