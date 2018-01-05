Нобоа: "Не считаю переход в "Зенит" ошибкой"

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Нобоа: "Не считаю переход в "Зенит" ошибкой"

Полузащитник "Зенита" Кристиан Нобоа заявил, что не считает ошибкой свой переход в питерский клуб.

"Сейчас я в отпуске, отдыхаю. Никто не разговаривал со мной по поводу моего будущего. Вот выйдем из отпуска, будем разговаривать с Манчини. Также после отпуска пообщаемся с агентом по поводу вариантов продолжения карьеры. Считаю ли я свой переход в "Зенит" ошибкой? Нет, я так не считаю" - сказал 32-летний эквадорец.

Ранее Нобоа дал понять, что больше не хочет играть в Европе и намерен вернуться на родину. | http://soccernews.ru

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