Нобоа оценил шансы Кокорина заиграть в "Фиорентине"

Эквадорский полузащитник "Сочи" Кристиан Нобоа поделился мнением о шансах российского нападающего "Фиорентины" Александра Кокорина заиграть в чемпионате Италии.

"Удачи ему в карьере. Знаю, он хороший человек и может показать там топ-футбол. Видел его игру на тренировках и на поле. Смотрел, как он играет, и верю, что он будет показывать хороший футбол.

Критика в адрес Кокорина? Это футбол. Ты можешь сыграть в один день супер, а на следующей неделе плохо. Конечно, общался с ним после перехода. В Италии хороший футбол. Списывались, пожелал удачи ему и его семье", — приводит слова Нобоа Sport24.

29-летний Кокорин перешел в "Фиорентину" из московского "Спартака" за 4,5 миллиона евро. Форвард подписал с итальнским клубом контракт, который будет действовать до лета 2024 года.

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