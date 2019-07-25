Нобоа определился со своим будущим в "Зените"
Полузащитник Кристиан Нобоа решил остаться в "Зените", сообщают российские СМИ.
34-летний футболист отклонил предложение "Сочи", рассчитывая побороться за место в стартовом составе "сине-бело-голубых".
Стоит отметить, что следующим летом истекает контракт эквадорца с питерским клубом и он, скорее всего, получит статус свободного агента.
Нобоа выступает за "Зенит" с 2017 года, сыграл 22 матча, забил 1 гол и сделал 6 ассистов. Сдавался в аренду "Рубину".
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