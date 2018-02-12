Нобоа отказался комментировать возможный переход в "Рубин"

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Нобоа отказался комментировать возможный переход в "Рубин"

Полузащитник "Зенита" Кристиан Нобоа не подтвердил, но и не опроверг слухи о своём возможном возвращении в казанский "Рубин".

"Ничего не могу комментировать. Лучше позвоните в четверг. Общался ли я с Бердыевым? Не могу ничего комментировать" - сказал 32-летний эквадорец.

Ранее сообщалось, что Нобоа перейдёт в "Рубин" после трансфера Магомеда Оздоева в "Зенит".

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