Нобоа ответил тем, кто считает "Сочи" фарм-клубом "Зенита"

Полузащитник "Сочи" Кристиан Нобоа высказался по поводу того, что его клуб считают фарм-командой "Зенита".

Напомним, что прошлым летом из питерского клуба в сочинский перешли 8 футболистов.

"Когда в "Ростове" играло много игроков из "Зенита", почему-то об этом никто не говорил. Ерохин, Полоз, Мевля, я... В "Рубине" было то же самое. Мне кажется, в этом нет ничего такого. Не было шансов там – играй здесь", - сказал Нобоа.

По итогам 16 туров РПЛ "Зенит" занимает первое место в турнирной таблице, а "Сочи" - последнее.

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