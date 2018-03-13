Нобоа: "Переход в "Рубин" - это не шаг назад"

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Нобоа: "Переход в "Рубин" - это не шаг назад"Полузащитник казанского "Рубина" Кристиан Нобоа высказался о своем переходе на правах аренды в зимнее трансферное окно из питерского "Зенита" в клуб из Татарстана.

"Для меня это точно не шаг назад. Больше всего на свете мне хотелось снова играть в футбол, и было совершенно не важно, на каком месте идет команда из Казани. Проблемы "Рубина" с задолженностью? Когда желание играть так велико, уже не думаешь о деньгах. Этот вопрос меня не беспокоил, хотелось скорее выйти на поле", - цитирует 32-летнего хавбека СЭ.

Напомним, матч "Рубина" и "Спартака" обслужит арбитр из Санкт-Петербурга. | soccernews.ru

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