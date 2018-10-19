Нобоа показал, как он восстанавливается после травмы

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Нобоа показал, как он восстанавливается после травмы
Полузащитник "Зенита" Кристиан Нобоа восстанавливается после травмы колена.

Футболист выложил в своем твиттере видеоролик, в котором он показал, как проходит процесс реабилитации.

Напомним, что 33-летний Нобоа в августе получил разрыв крестообразной связки колена. Сроки восстановления составят не менее полугода.

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