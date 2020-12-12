Нобоа повторил личный рекорд по голам за сезон в РПЛ

Полузащитник "Сочи" Кристиан Нобоа поразил ворота "Спартака" в матче 18-го тура РПЛ.

Победный гол в ворота "красно-белых" стал для эквадорца 8-м в текущем чемпионате.

Это повторение личного рекорда 35-летнего хавбека. Ранее ему удавалось отличиться 8 раз в играх Премьер-лиги в сезоне-2009 в составе "Рубина".

В нынешней кампании Нобоа сыграл за "Сочи" в РПЛ 14 матчей.

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