Нобоа повторил личный рекорд по голам за сезон в РПЛ
Полузащитник "Сочи" Кристиан Нобоа поразил ворота "Спартака" в матче 18-го тура РПЛ.
Победный гол в ворота "красно-белых" стал для эквадорца 8-м в текущем чемпионате.
Это повторение личного рекорда 35-летнего хавбека. Ранее ему удавалось отличиться 8 раз в играх Премьер-лиги в сезоне-2009 в составе "Рубина".
В нынешней кампании Нобоа сыграл за "Сочи" в РПЛ 14 матчей.
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