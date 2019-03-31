Нобоа: "Поздравил Ракицкого с первым голом! Это был очень важный мяч"
Полузащитник "Зенита" Кристиан Нобоа рассказал, что думает о победе своей команды в матче 21-го тура РПЛ с "Оренбургом" (3:1).
Победный гол на 81-й минуте забил украинский новичок команды Ярослав Ракицкий.
"После первого тайма тренер сказал, что нужно усилить прессинг, нужна победа, не смотря на то, что матч сложный, так как все соперники, идущие за нами в таблице выиграли.
Поздравил Ракицкого с первым голом! Это был очень важный мяч. В конце сезона посмотрим, насколько важную роль он сыграет", - сказал Нобоа.
"Зенит" занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 44 очка.
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|Спартак Москва
|21
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|ЦСКА Москва
|20
|36
|5
|Краснодар
|20
|35
|6
|Ростов
|21
|32
|7
|Арсенал Тула
|21
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|Рубин
|21
|29
|9
|Ахмат
|21
|27
|10
|Оренбург
|20
|26
|11
|Крылья Советов
|20
|24
|12
|Динамо Москва
|21
|23
|13
|Урал
|21
|23
|14
|Анжи
|20
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|15
|Уфа
|20
|16
|16
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|21
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