Нобоа придумал прозвища для Дзюбы и Азмуна

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Нобоа придумал прозвища для Дзюбы и Азмуна

Полузащитник "Зенита" Кристиан Нобоа признался, что не обижается на шуточные прозвища, которые дали ему партнёры по команде Артём Дзюба и Сердар Азмун.

"Не обидно ли, что Дзюба называл меня пингвинёнком, а Азмун - пончиком? Нет! Наоборот, это показывает, что они меня любят. Они меня могут как угодно называть. Я ни на что не обижусь. Кто они в таком случае? Даже не знаю. Дзюба - главный мужчина России. А Азмун, я всегда говорил, иранский Месси! Хотя знаю, что он не любит, когда его так называют", - сказал эквадорец.

В минувшем сезоне 34-летний Нобоа сыграл за "Зенит" 12 матчей, забил 1 гол и сделал 1 ассист. 30-летний Дзюба сыграл 37 матчей, забил 13 голов и сделал 17 ассистов. 24-летний Азмун сыграл 16 матчей, забил 12 голов и сделал 3 ассиста.

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