Нобоа прокомментировал продление контракта с "Сочи"

Фото: инстаграм Нобоа/Автор неизвестен

Хавбек "Сочи" Кристиан Нобоа поделился эмоциями после подписания нового контракта с клубом.

– В "Сочи" вы словно переживаете новую молодость. Сколько вам лет по ощущениям?

– Реально не знаю. Но я определенно сейчас стал лучшим игроком за всю свою карьеру. Пришли голы, последний пас – я чувствую себя прекрасно и всегда знаю, куда и когда нужно отправить мяч. Это все опыт.

– В конце прошлого сезона у вас заканчивался контракт, а новый подписали только в конце июня. Не было опасения за свое будущее?

– Наоборот. Я был уверен, что останусь. Мы поговорили с "Сочи" еще в мае. Они спросили меня, хочу ли я остаться. Я ответил, что люблю город, у меня здесь растут дети. Так что наш разговор продлился всего три минуты.

– Возникали ли другие предложения?

– Очень хорошие команды из России хотели меня видеть. Но я сразу отказался, потому что хотел остаться в "Сочи". Сейчас я делаю то, что будет лучше для моей семьи, а не для моей карьеры.

– Вы всегда говорите, что хотите впоследствии вернуться в Эквадор. План по-прежнему такой?

– Да, конечно. Но если я уеду в Эквадор, то понимаю, что дети останутся здесь. Поэтому хочу оставаться работать в России как можно дольше.

– У вас контракт рассчитан всего на год. Дальше не загадываете?

– О завершении карьеры даже не думаю. Обычно футболист первым понимает, что пора заканчивать. Но пока и близко такого ощущения не возникает, — сказал Нобоа.

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