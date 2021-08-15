Нобоа прокомментировал продление контракта с "Сочи"
Фото: инстаграм Нобоа/Автор неизвестен
Хавбек "Сочи" Кристиан Нобоа поделился эмоциями после подписания нового контракта с клубом.
– В "Сочи" вы словно переживаете новую молодость. Сколько вам лет по ощущениям?
– Реально не знаю. Но я определенно сейчас стал лучшим игроком за всю свою карьеру. Пришли голы, последний пас – я чувствую себя прекрасно и всегда знаю, куда и когда нужно отправить мяч. Это все опыт.
– В конце прошлого сезона у вас заканчивался контракт, а новый подписали только в конце июня. Не было опасения за свое будущее?
– Наоборот. Я был уверен, что останусь. Мы поговорили с "Сочи" еще в мае. Они спросили меня, хочу ли я остаться. Я ответил, что люблю город, у меня здесь растут дети. Так что наш разговор продлился всего три минуты.
– Возникали ли другие предложения?
– Очень хорошие команды из России хотели меня видеть. Но я сразу отказался, потому что хотел остаться в "Сочи". Сейчас я делаю то, что будет лучше для моей семьи, а не для моей карьеры.
– Вы всегда говорите, что хотите впоследствии вернуться в Эквадор. План по-прежнему такой?
– Да, конечно. Но если я уеду в Эквадор, то понимаю, что дети останутся здесь. Поэтому хочу оставаться работать в России как можно дольше.
– У вас контракт рассчитан всего на год. Дальше не загадываете?
– О завершении карьеры даже не думаю. Обычно футболист первым понимает, что пора заканчивать. Но пока и близко такого ощущения не возникает, — сказал Нобоа.
Также не пропустите: Гвардиола вспомнил победу в Лиге чемпионов с "Барселоной". | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Лукаку поблагодарил фанатов "Интера" после перехода в "Челси"
-
"Атлетико" может подписать Кунью из "Герты"
-
"Осасуна" близка к аренде Ману Санчеса из "Атлетико"
-
Герд Мюллер скончался в возрасте 75 лет
-
"Арсенал" все еще ведет переговоры о трансфере Мартина Эдегора
-
Поль Погба может перейти в "Реал Мадрид" бесплатно
-
Официально: Людвиг Аугустинссон - футболист "Севильи"
-
"Бетис" может подписать Диего Година
-
Флорентино Перес хочет, чтобы Мбаппе публично заявил о желании покинуть ПСЖ
-
Гризманн не хочет уходить из "Барселоны"
-
Анчелотти прокомментировал игру Бензема в матче против "Алавеса"
-
Азар прокомментировал победу над "Алавесом" и рассказал о состоянии своей лодыжки
-
"Манчестер Юнайтед" хочет продлить контракт с Бруну Фернандешем
-
Президент "Милана" оптимистично высказался о Суперлиге
-
Нобоа прокомментировал продление контракта с "Сочи"
-
Гвардиола вспомнил победу в Лиге чемпионов с "Барселоной"
-
"Атлетико" сделал предложение "Фиорентине" по Душану Влаховичу
-
Тибо Куртуа сыграл 100-й матч за "Реал" в Ла Лиге
-
Официально: Диего Коста - игрок "Атлетико Минейро"
-
Источник: "Рома" подписала контракт с Абрахамом