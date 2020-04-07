Нобоа рассказал, что переживает за свою семью в Эквадоре из-за ситуации с коронавирусом

Хавбек "Сочи" Кристиан Нобоа рассказал, что переживает о своей семье, которая живет в Эквадоре.

Отметим, что на родине футболиста количество зараженных коронавирусом - около 4 тысяч.

"Ситуация в Эквадоре сложная. Очень боюсь за семью. Стараюсь помогать, чем могу. Присылаю деньги, чтобы они могли жить в более комфортных условиях. Там сейчас вспышка эпидемии. Мест в больницах не хватает.

Все переживают, что будет столько же зараженных, как в Европе. Мои сидят дома уже третью неделю", - передает слова Нобоа "Советский спорт".

Напомним, почти все футбольные чемпионаты приостановлены из-за пандемии коронавируса. В России зафиксировано 7497 случаев заражения. 58 человек скончалось.

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