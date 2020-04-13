Нобоа рассказал, как чувствует себя в России, где играет уже 13 лет

Хавбек "Сочи" Кристиан Нобоа рассказал, как чувствует себя в России, где выступает на протяжении 13 лет.

"Играю в России почти 13 лет, а такое чувство, что вчера был только мой первый день. Мне нравится в России. Сначала, конечно, было тяжело: другая страна, холодно, все говорят на другом языке, новая культура - даже едят по-другому. Но я адаптировался ко всему. Для меня самым главным был декабрьский отпуск, когда можно улетать домой, провести время с семьей. Со временем я привык. И отношусь к зарубежной карьере позитивно. Россия для меня как второй дом", - передает слова Нобоа "Матч ТВ".

35-летний футболист играет в России с 2007 года. За это время он поиграл за "Рубин", "Динамо", "Ростов" и "Зенит".

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