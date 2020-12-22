Нобоа рассказал, как звал Кокорина вернуться в "Сочи"

Полузащитник "Сочи" Кристиан Нобоа признался, что он предпринимал попытки убедить нападающего "Спартака" Александра Кокорина вновь присоединиться к "барсам".

"Иногда не хватает Кокорина в "Сочи". Пишу ему: "Брат, а почему бы не вернуться? Ты не играешь, скучаешь по "Сочи", по моему последнему пасу", - рассказал Нобоа.

Напомним, что Кокорин провёл в "Сочи" вторую часть прошлого сезона на правах аренды, сыграл 10 матчей, забил 7 мячей и сделал 3 ассиста.

В составе "Спартака" форвард отличился 2 голами и 2 результативными передачами в 10 играх.

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