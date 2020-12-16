Нобоа рассказал о несостоявшемся переходе в "Спартак"

Эквадорский полузащитник "Сочи" Кристиан Нобоа рассказал, что несколько лет назад он мог перейти в московский "Спартак" вместе с тогдашним главным тренером "Ростова" Курбаном Бердыевым.

"Бердыев приглашал в "Ростов" Сесара Наваса, Сослана Джанаева, меня, еще кого-то… И он нас собрал: "Сложилась такая ситуация, что я могу уйти в "Спартак". Хочу сделать это вместе с вами". Мы сказали: "Никаких проблем. Пока вы в "Ростове" — мы в "Ростове". А дальше ждем развития ситуации. Если сможем перейти вместе с вами — супер!" Но в итоге он в "Спартак" не перешёл, я остался в "Ростове", а потом перешёл в "Зенит", - приводит слова Нобоа "Спорт-экспресс".

Напомним, что "Спартак" вел переговоры с Бердыевым в 2016 года после увольнения с поста главного тренера Дмитрия Аленичева. Впрочем, стороны не смогли договориться и главным тренером "Спартака" стал Массимо Каррера, который привел "красно-белых" к чемпионскому титулу.

В нынешнем сезоне 35-летний Нобоа провел за "Сочи" 14 матчей во всех турнирах, забил восемь голов и отдал одну результативную передачу.

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