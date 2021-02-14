Нобоа рассказал о несостоявшемся переходе в "Спартак"

Эквадорский полузащитник "Сочи" Кристиан Нобоа рассказал, что он мог перейти в московский "Спартак".

"Это хорошая команда: с хорошими руководителями, тренерским штабом и футболистами. Они всегда борются за победу в чемпионате, Кубке. Мне нравятся и болельщики "Спартака", их стадион. Арена всегда заполнена – классная атмосфера. Именно поэтому я играю в футбол. Даже когда их болельщики начинают кричать и свистеть в мою сторону. Я такое люблю, не каждая команда может дать подобную атмосферу. У меня как-то была возможность перейти в "Спартак" за Курбаном Бердыевым, но не получилось", – приводит слова Нобоа "Матч ТВ".

"Спартак" вел переговоры с Бердыевым в 2017 году. Тогда тренер возглавлял "Ростов". Стороны были близки к договоренности, но в итоге контракт так и не был подписан. В итоге "Спартак" назначил на пост главного тренера Массимо Карреру, который привел команду к чемпионскому титулу.

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