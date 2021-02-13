Нобоа рассказал об особенностях работы с Бердыевым
Полузащитник "Сочи" Кристиан Нобоа поделился воспоминаниями о совместной работе с бывшим наставником "Рубина" и "Ростова" Курбаном Бердыевым.
"В Эквадоре тренеры улыбаются, разговаривают с тобой, спрашивают: "Как ты? Как себя чувствуешь?". И всё такое. И всё время говорят: "Хорошо, молодец". Они такие. Я думал, в России всё будет так же. С Курбаном Бердыевым. Но... Вообще всё по-другому. Он никогда не скажет тебе "молодец" или "хорошо". Никогда!
Ты мог быть самым лучшим, ты мог забить три гола, быть самой главной звездой матча. Но на следующий день на тренировке он скажет тебе: "Почему ты не сыграл здесь? Почему ты не отдал пас здесь?". Когда я пытался понять, как он думает и почему так разговаривает, у меня в голове был огонь. Я был такой злой, спрашивал: "Почему так?" - рассказал Нобоа.
Напомним, что 68-летний Бердыев летом 2019 года покинул "Рубин" и с тех пор остаётся без работы.
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