Нобоа рассказал, почему не принял российское гражданство

Полузащитник "Зенита" Кристиан Нобоа признал, что ему сложно не называть Россию своим домом.

Кроме того, футболиста рассказал о своем решении не менять гражданство на российское.

"Родители в Эквадоре, жена из Казани, сейчас всей семьей переедем в Петербург. А где будем жить потом, по окончании карьеры, – это мы пока не обсуждали. На данный момент у меня трехлетний контракт с "Зенитом". А что будет потом или завтра – мы не знаем. Это только Богу известно.

Предлагали ли мне российское гражданство? Было такое. Чтобы не считаться легионером. Но оказалось, что, получив ваш паспорт, я теряю эквадорский. Более того, все равно в футбольном плане останусь иностранцем, потому что заигран за сборную Эквадора и не смогу выступать за сборную России​. Получилось, менять гражданство нет смысла", - сказал он.

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