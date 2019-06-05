Нобоа: "Семак - русский Зидан"
Полузащитник "Зенита" Кристиан Нобоа сравнил наставника своей команды Сергея Семака с главным тренером "Реала" Зинедином Зиданом.
"Можно провести параллели между Семаком и Зиданом. Семак - хороший тренер. Он был центральным полузащитником. Те, кто играл в центре, смотрят на всё. Кроме того, для Семака важен каждый футболист. В команде их 23, и он со всеми разговаривает одинаково. Команда чувствует характер тренера. Русский Зидан - его вполне можно так назвать", - сказал Нобоа.
Напомним, что Семак возглавил "Зенит" в прошлом году и с первой попытки привёл команду к чемпионству.
Что касается Зидана, то он тренировал "Реал" с января 2016 по май 2018 года, после чего покинул свой пост, но в марте 2019 года вернулся. За время работы на "Сантьяго Бернабеу" он выиграл 9 трофеев.
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