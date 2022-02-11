Нобоа сообщил о продлении контракта с "Сочи"
Фото инстаграм Кристиана Нобоа
Полузащитник "Сочи" Кристиан Нобоа прояснил своё будущее в клубе.
"Ещё полтора года проведу в "Сочи". Текущий договор автоматически продлился на год после того, как я провёл 50 процентов матчей в чемпионате. Мне очень нравится в Сочи - и в клубе, и в городе. Чувствую себя счастливым и с удовольствием останусь на следующий сезон", - сказал 36-летний эквадорец.
В текущем сезоне Нобоа сыграл за "барсов" 19 матчей, в которых забил 7 голов и сделал 6 ассистов.
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