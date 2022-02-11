Нобоа сообщил о продлении контракта с "Сочи"

Фото инстаграм Кристиана Нобоа

Полузащитник "Сочи" Кристиан Нобоа прояснил своё будущее в клубе.

"Ещё полтора года проведу в "Сочи". Текущий договор автоматически продлился на год после того, как я провёл 50 процентов матчей в чемпионате. Мне очень нравится в Сочи - и в клубе, и в городе. Чувствую себя счастливым и с удовольствием останусь на следующий сезон", - сказал 36-летний эквадорец.

В текущем сезоне Нобоа сыграл за "барсов" 19 матчей, в которых забил 7 голов и сделал 6 ассистов.

Не пропустите: "Сочи" подписал защитника "Балтики". | http://soccernews.ru