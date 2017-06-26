Нобоа: "Спартаку" сопутствовала "удача чемпиона"

Полузащитник питерского "Зенита" Кристиан Нобоа высказался о работе Массимо Карреры в московском "Спартаке".

"Как можно не отметить Карреру? В его команде были те же футболисты, что играли при прошлом тренере. Но как же изменилась сама игра. Произошел качественный скачок. А еще у них было то, что я называю "удача чемпиона". Сколько Глушаков забил голов на последних минутах? Штук пять, наверное? А сколько раз Ребров спасал на самой линии? Сколько раз они выигрывали с разницей в один гол? Точно вам говорю - это "удача чемпиона". Посмотрим, как Каррера покажет себя в Лиге чемпионов", - цитирует 32-летнего хавбека СЭ.

Напомним, опубликовано фото новой формы "Спартака". | soccernews.ru