Нобоа сравнил Азмуна с Месси
Полузащитник "Зенита" Кристиан Нобоа поделился мнением о взаимоотношениях с одноклубниками Артемом Дзюбой, Александром Кокориным и Сердаром Азмуном.
"Дзюбу могу назвать его "Человек года"! В прошлом году он столько выиграл. Дзюба всегда в хорошем настроении, он улыбается, шутит со всеми. Еще одно прозвище Дзюбы?
Big Boss de Russia. Он здорово помог сборной на чемпионате мира. Для меня Дзюба большой босс. А Кокорин – король!
Азмун тогда кто? Иранский Месси, разумеется", - приводят слова Нобоа российские СМИ.
Напомним, что 24-летний Азмун перешел в "Зенит" из "Рубина" в зимнее трансферное окно. Сумма трансфера составила 12 миллионов евро. В нынешнем сезоне он провел восемь матчей за петербургский клуб, за который забил семь голов.
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|Ростов
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|Арсенал Тула
|21
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|8
|Оренбург
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|9
|Рубин
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|Ахмат
|21
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|11
|Динамо Москва
|22
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|Урал
|21
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|Анжи
|22
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|21
|12