Нобоа сравнил Азмуна с Месси



Полузащитник "Зенита" Кристиан Нобоа поделился мнением о взаимоотношениях с одноклубниками Артемом Дзюбой, Александром Кокориным и Сердаром Азмуном.

"Дзюбу могу назвать его "Человек года"! В прошлом году он столько выиграл. Дзюба всегда в хорошем настроении, он улыбается, шутит со всеми. Еще одно прозвище Дзюбы?

Big Boss de Russia. Он здорово помог сборной на чемпионате мира. Для меня Дзюба большой босс. А Кокорин – король!

Азмун тогда кто? Иранский Месси, разумеется", - приводят слова Нобоа российские СМИ.

Напомним, что 24-летний Азмун перешел в "Зенит" из "Рубина" в зимнее трансферное окно. Сумма трансфера составила 12 миллионов евро. В нынешнем сезоне он провел восемь матчей за петербургский клуб, за который забил семь голов.

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